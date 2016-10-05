Баррет Джекман завершил карьеру игрока

Чемпион мира 2007 года в составе сборной Канады защитник Баррет Джекман объявил о завершении карьеры после 14 сезонов в НХЛ.

Джекман играл за «Сент-Луис Блюз» с 2001 по 2015 год, а последний сезон провел в «Нэшвилле». Всего 35-летний защитник сыграл 876 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 186 очков (29 шайб + 157 результативных передач). В плей-офф на его счету 53 матча и 7 очков (2+5).

Баррет в 2007 году в составе сборной Канады завоевал золото чемпионата мира, проходившего в Москве.

В 2003 году Джекман получил приз «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона в Национальной хоккейной лиге.