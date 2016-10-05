Рафаэль Надаль: Не могу позволить себе иметь мнение по делу Шараповой

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал сокращение дисквалификации Марии Шараповой с двух лет до 15 месяцев.

- На данный момент не могу себе позволить иметь четкое мнение по этому поводу. Чтобы сформировать его, нужно владеть всей информацией, но ей не владеете ни вы, ни я. А говорить о вещах, в которых не уверен на сто процентов, не очень хорошо. Это может быть болезненно воспринято другими людьми. Для принятия подобных решений существует правовая база и компетентные люди. Вот пусть они и принимают решение – это их работа, — цитирует Надаля Tennis World.

Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации российской теннисистки с двух лет до 15 месяцев.

Мария Шарапова сможет вернуться в WTA тур 26 апреля 2017 года.

Ранее Рафаэль Надаль был упомянут в документах Всемирного антидопингового агентства как спортсмен, получавший терапевтическое исключение на прием запрещенных обезболивающих препаратов.