Грегг Попович: Мне одиноко без Тима Данкана, «Сан-Антонио» готов принять его в любом качестве

Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович признался, что ему не хватает форварда Тима Данкана, завершившего карьеру минувшим летом.

- Такого просто не бывает, что ты тренируешь кого-то в течение 20 лет. Это очень долгий срок. Если он захочет немного побыть скаутом, или провести тренировку, или на неделю поехать с нами в турне, мы согласны на все, готовы принять Тима в любом качестве. Надеемся, что это заинтересует его и он захочет большего, – цитирует Поповича The San Antonio Express-News.

Напомним, Тим Данкан выиграл со «Шпорами» пять чемпионских титулов в НБА.

На драфте 1997 года он был выбран под первым номером.