День в истории. Сегодня исполняется 51 год Марио Лемье и Патрику Руа

Сегодня день рождения отмечают легендарные канадские хоккеисты: голкипер Патрик Руа и центрфорвард Марио Лемье.

Оба игрока родились 5 октября 1965 года.

На драфте НХЛ 1984 года Лемье был выбран «Питтсбургом» под первым номером, а Руа «Монреалем» под номером 51 в третьем раунде.

Марио дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), а Патрик - четырежды (1986, 1993 - с «Монреалем», 1996, 2001 - с «Колорадо»).

Руа трижды получал приз «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона в НХЛ (1989, 1990, 1992), а Лемье трижды становился обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона (1988, 1993, 1996).

11 августа 2016 года Патрик Руа подал в отставку с поста главного тренера «Колорадо Эвеланш».

Марио Лемье с 1999 года является владельцем «Питтсбурга».