Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова- : -Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Паоло Мальдини: Футболка «Милана» - моя единственная кожа

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о том, что руководство россонери предложило ему пост технического директора клуба.

- Я встречался с генеральным директором «Милана» Фассоне у себя дома. Была поставлена задача вернуть «Милан» в число ведущих клубов Европы в течение пяти лет. Однако жизненный опыт склоняет меня к тому, чтобы сначала понять идеи и методы новых владельцев клуба. Хочу услышать это от них лично. Я готов к иновым вызовам, но не искал работу в «Милане», это они пришли ко мне. Перед тем как приму окончательное решение, я считаю правильным решением обсудить все вопросы с глазу на глаз с новыми владельцами. 

Для меня это вопрос справедливости. Читал, что я потребовал слишком высокую зарплату. На самом деле я не ставил никаких условий, кроме одного – хочу иметь право самостоятельно принимать решения. Сюда же входит вероятность небольших ошибок. Также говорят, что мне не хватает опыта. Но мой опыт - вся жизнь в футболке «Милана». Это - моя единственная кожа.

Говорили, что я уже отказался от предложения. Могу сказать, что на данном этапе я не согласился на ту роль, которая мне была предложена. Прошу лишь уважения к себе, которое, мне кажется, я заслуживаю, - рассказал Мальдини.

Паоло Мальдини играл за «Милан» с 1984 по 2009 год. Он провел за команду 902 матча во всех турнирах.

Минувшим летом магнат и многолетний владелец «Милана» Силвио Берлускони продал команду инвесторам из Китая.

В данный момент команда занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего в турнире «Ювентуса» на 5 очков.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» - неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.Китайские бизнесмены могут купить «Палермо»«Палермо» может стать еще одним клубом, которым владеют бизнесмены из Китая. Об этом заявил нынешний президент и владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини.Паоло Мальдини приглашают в руководство «Милана»Легендарному футболисту «Милана» Паоло Мальдини предложили пост в руководстве клуба. Об этом сообщают итальянские СМИ.Пьяца пропустит полтора месяца из-за травмыПолузащитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца получил травму в расположении сборной Хорватии. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»Руководство «Баварии» довольно выступлением полузащитника Кингсли Комана, который выступает за мюнхенский клуб на правах аренды.«Челси» готов обменять Фабрегаса на Де ШильоПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает CalcioMercatoWeb.«Милан» рассчитывает приобрести Година в январеВ ближайшее трансферное окно тренерский штаб «Милана» планирует усилить защитную линию команды.В «Удинезе» объявили имя нового главного тренераКак сообщает официальный сайт «Удинезе», новым главным тренером команды назначен Луиджи Дельнери.Дель Нери возглавит «Удинезе»Новым главным тренером «Удинезе» станет Луиджи Дель Нери, сообщает Football Italia.«Ювентус» постарается заполучить Витселя в январе или июне«Ювентус» зимой предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Франк де Бур: «Интер» допустил много ошибокГлавный миланского «Интера» Франк де Бур поделился впечатлениями после матча с «Ромой» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Лучано Спаллетти: Победа над «Интером» решает многие наши проблемыГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча с миланским «Интером» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Андрей Шевченко: Игроки «Милана» настолько полюбили сало, что я каждый раз возил им по полсумкиГлавный тренер сборной Украины, бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко рассказал, как его партнеры по итальянскому клубу полюбили сало.Серия А. 7-й тур. «Эмполи» уступил «Ювентусу», «Рома» обыграла «Интер» и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура чемпионата Италии.«Рома» нанесла поражение «Интеру»«Рома» переиграла «Интер» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу.«Рома» - «Интер». ОнлайнВ воскресенье в матче седьмого тура чемпионата Италии сыграют римская «Рома» и миланский «Интер».«Милан» обыграл «Сассуоло», отыграв по ходу встречи два мячаВ матче седьмого тура чемпионата Италии «Милан» одержал волевую победу над «Сассуоло» со счетом 4:3.«Аталанта» обыграла «Наполи» в 7-м туре Серии АВ рамках седьмого тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле победила «Наполи» с минимальным счетом.«Ювентус» разгромил «Эмполи»Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче седьмого тура чемпионата Италии.Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Удинезе»«Удинезе» дома крупно уступил «Лацио» (0:3) в 7-м туре чемпионата Италии.

Милан
Миланкалендарьстатистика
Паоло Мальдини
Паоло Мальдинивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение