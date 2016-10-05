Паоло Мальдини: Футболка «Милана» - моя единственная кожа

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о том, что руководство россонери предложило ему пост технического директора клуба.

- Я встречался с генеральным директором «Милана» Фассоне у себя дома. Была поставлена задача вернуть «Милан» в число ведущих клубов Европы в течение пяти лет. Однако жизненный опыт склоняет меня к тому, чтобы сначала понять идеи и методы новых владельцев клуба. Хочу услышать это от них лично. Я готов к иновым вызовам, но не искал работу в «Милане», это они пришли ко мне. Перед тем как приму окончательное решение, я считаю правильным решением обсудить все вопросы с глазу на глаз с новыми владельцами.

Для меня это вопрос справедливости. Читал, что я потребовал слишком высокую зарплату. На самом деле я не ставил никаких условий, кроме одного – хочу иметь право самостоятельно принимать решения. Сюда же входит вероятность небольших ошибок. Также говорят, что мне не хватает опыта. Но мой опыт - вся жизнь в футболке «Милана». Это - моя единственная кожа.

Говорили, что я уже отказался от предложения. Могу сказать, что на данном этапе я не согласился на ту роль, которая мне была предложена. Прошу лишь уважения к себе, которое, мне кажется, я заслуживаю, - рассказал Мальдини.

Паоло Мальдини играл за «Милан» с 1984 по 2009 год. Он провел за команду 902 матча во всех турнирах.

Минувшим летом магнат и многолетний владелец «Милана» Силвио Берлускони продал команду инвесторам из Китая.

В данный момент команда занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего в турнире «Ювентуса» на 5 очков.