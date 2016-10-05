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Сыновья Рамзана Кадырова одержали победы на турнире Grand-Prix Akhmat 2016

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Три сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова одержали победы в поединках на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».

10-летний Ахмад Кадыров нокаутировал Дамира Шевхужева на 14-й секунде показательного боя младшего дивизиона в весовой категории до 33 кг.

Эли Кадыров единогласным решением судей одержал победу над Даниилом Шалаком в показательном поединке младшего дивизиона в весовой категории до 27 кг.

Адам Кадыров единогласным решением судей одержал победу над Давидом Халатовым в заключительном  бою вечера в весовой категории до 35 кг.

Турнир проводился накануне дня рождения Рамзана Кадырова. Сегодня главе Чеченской Республики исполняется 39 лет. 

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