Илья Геркус: Нельзя дергать тренера спустя месяц его работы. Перед Семиным стоит задача выхода в Лигу Европы

Президент «Локомотива» Илья Геркус по-прежнему доверяет главному тренеру команды Юрию Семину.

- Нельзя дергать тренера спустя месяц его работы. Этого не выдержит ни одна команда. Так можно сойти с ума – и руководству, и наставнику. Никогда не обсуждают доверие к тренеру спустя месяц его работы. Это ненормально. Какая-то навязанная нам повестка, которую мы не собираемся рассматривать. У меня есть абсолютная уверенность, что Семин доработает до конца сезона. Убежден в этом.

Какая задача стоит перед Семиным и командой? Попадание в Лигу Европы. От решения этой задачи зависит будущее Юрия Павловича на будущий сезон. Вполне нормальная, адекватная практика. Игроки, естественно, тоже знают про задачу. Нынешний состав «Локомотива» достаточен для борьбы за Лигу Европы. У нас хороший состав, пусть многие его критикуют. Считаю, он входит в тройку лучших в России. Вспомните прошлый сезон – «Локо» на равных бился с топ-клубами. И почему тогда никто не оскорблял наших футболистов? С ними случилось что-то страшное за полгода?

Ничего катастрофического не происходит. Вы хотите спросить, не начали ли мы паниковать? Нет, не начали. Три поражения подряд случаются у любой команды, - рассказал Геркус.

В данный момент «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В девяти турах текущего сезона железнодорожники одержали только одну победу (над «Краснодаром» со счетом 2:1).

26 августа на пост главного тренера «Локомотива» вернулся Юрий Семин.



