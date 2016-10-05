Промоутер Фрэнк Уоррен: Фьюри прожигает свой талант. Это сумасшествие какое-то

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен разочарован поведением 28-летнего боксера.

- Мы все в ответе за свои действия, и то, что Фьюри сидит в твиттере и размещает эти глупые фотографии – просто безумие.Этим он только вредит себе, прожигая свой талант.

Но что мы можем сделать? Нельзя же оправдываться и извиняться от его имени. Такое впечатление, что он сидит на кнопке самоуничтожения, его действия меня просто поражают.

Отправиться в логово Кличко, который был чемпионом на протяжении 11 лет, отобрать у него титул, а потом не драться снова… Просто сумасшествие какое-то.

Конечно, его здоровье должно стоять на первом месте. Но он не может так поступать с собой, своей семьей и всем боксом, - заявил Уоррен.

Напомним, 3 октября Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере объявил о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

Повторный поединок британца с Владимиром Кличко был отложен на неопределенный срок из-за депрессии чемпиона мира.