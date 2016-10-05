Кличко может сразиться с Джошуа 26 ноября

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа может провести поединок с украинцем Владимиром Кличко до конца 2016 года.

- Теперь мы смотрим только вперед. WBO и WBA скоро вынесут решение, так как титулы остаются без защит уже почти год, - заявил менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте, подтвердив факт переговоров команды украинца с представителями 26-летнего Энтони Джошуа.

Напомним, чемпионскими поясами WBA и WBO по-прежнему владеет британец Тайсон Фьюри, который победил Владимира Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года.

Их повторный бой был отложен на неопределенный срок.

По информации немецкого таблоида Bild, поединок Кличко с Джошуа за титул IBF может состояться 26 ноября.