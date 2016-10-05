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День в истории. Константину Зырянову - 39

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
День в истории. Константину Зырянову - 39

Сегодня день рождения отмечает бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, трехкратный чемпион страны Константин Зырянов.

В чемпионатах России по футболу Зырянов защищал цвета пермского «Амкара», московского «Торпедо» и «Зенита». В составе питерского клуба он стал трижды выигрывал национальное первенство,а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы в 2008 году.

Полузащитник был включен в символическую сборную чемпионата Европы-2008, а по итогам 2007 года Константин Зарянов был признан лучшим футболистом чемпионата России как по версии игроков, так и по опросу журналистов.

В данный момент Зырянов является играющим тренером «Зенита-2», выступающего в первенстве ФНЛ.  

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