День в истории. Константину Зырянову - 39

Сегодня день рождения отмечает бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, трехкратный чемпион страны Константин Зырянов.

В чемпионатах России по футболу Зырянов защищал цвета пермского «Амкара», московского «Торпедо» и «Зенита». В составе питерского клуба он стал трижды выигрывал национальное первенство,а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы в 2008 году.

Полузащитник был включен в символическую сборную чемпионата Европы-2008, а по итогам 2007 года Константин Зарянов был признан лучшим футболистом чемпионата России как по версии игроков, так и по опросу журналистов.

В данный момент Зырянов является играющим тренером «Зенита-2», выступающего в первенстве ФНЛ.