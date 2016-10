Футболисты зимбабвийского «Хванге» требуют погашения долгов по зарплатам за два года

Футболисты зимбабвийского клуба «Хванге» объявили забастовку из-за многомесячной задолженности по зарплатам.

Игроки перестали играть и тренироваться после того, как руководство клуба проигнорировало все предыдущие запросы по поводу погашения долгов. Акцию поддержал Футбольный союз Зимбабве, который пытается найти мирное решение сложившейся ситуации, но руководители «Хванге» не реагируют на предложения организации. Отмечается, что игроки команды ждут выплаты долгов уже на протяжении двух лет.

- Некоторые контракты игроков полностью не выполняются уже два года. Члены Футбольного союза Зимбабве страдали материально, физически и эмоционально в течение очень долгого времени. Футболисты ведут борьбу за выживание, некоторые из них не могут оплатить даже обучение детей в школах, - заявил глава Футбольного союза Зимбабве Десмонд Марингва.

No salaries for two years: football players' strike in Zimbabwe - https://t.co/Y3RxnaVGLS pic.twitter.com/8hqLWKuhBj