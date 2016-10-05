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Футболисты зимбабвийского «Хванге» требуют погашения долгов по зарплатам за два года

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Международный профсоюз профессиональных футболистовКомментарии

Футболисты зимбабвийского клуба «Хванге» объявили забастовку из-за многомесячной задолженности по зарплатам.

Игроки перестали играть и тренироваться после того, как руководство клуба проигнорировало все предыдущие запросы по поводу погашения долгов. Акцию поддержал Футбольный союз Зимбабве, который пытается найти мирное решение сложившейся ситуации, но руководители «Хванге» не реагируют на предложения организации. Отмечается, что игроки команды ждут выплаты долгов уже на протяжении двух лет.

- Некоторые контракты игроков полностью не выполняются уже два года. Члены Футбольного союза Зимбабве страдали материально, физически и эмоционально в течение очень долгого времени. Футболисты ведут борьбу за выживание, некоторые из них не могут оплатить даже обучение детей в школах, - заявил глава Футбольного союза Зимбабве Десмонд Марингва.

Сообщается также, что руководство «Хванге» угрожало футболистам выселением из домов, которые принадлежат клубу, в случае, если информация о долгах будет предана огласке. Долги клуба за 2015 и 2016 годы составляют по 2750 долларов каждому из игроков.

В текущем чемпионате Зимбабве «Хванге» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.  


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