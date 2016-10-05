Команду НХЛ из Лас-Вегаса назовут «Рыцырями»

Название новой команды НХЛ, которая будет базироваться в Лас-Вегасе, определится в течение 45 дней.

- В нашем списке осталось только три возможных названия: «Рыцари Пустыни» (Desert Knights), «Серебряные Рыцари» (Silver Knights) и «Золотые Рыцари» (Golden Knights). В конечном итоге мы остановимся на одном из них, - рассказал владелец франчайза Билл Фоули.

Ожидается, что окончательное название клуба из Невады, его логотип и игровая форма будут официально представлены в первой половине ноября.

«Лас-Вегас» станет 31-м клубом Национальной хоккейной лиги. Команда начнет выступать в сезоне-2017/18. Ее состав будет сформирован по итогам драфта расширения и подписания свободных агентов.