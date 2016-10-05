Сергей Горлукович: Чемпионат мира - главный турнир в карьере каждого футболиста

Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович отметил важность проведения чемпионата мира 2018 года в России.

- Раньше была большая конкуренция за попадание в заявку национальной команды. Это честь и большой успех для любого профессионального игрока – представлять свою страну на чемпионате мира. Некоторые великие футболисты, звезды мирового спорта, на протяжении своей карьеры так ни разу и не смогли сыграть на этом турнире. Чемпионат мира – это номер один, главные соревнования в карьере каждого игрока.

Для меня важно, что следующее мировое первенство пройдет в России. В первую очередь, потому что благодаря чемпионату мира поднимется футбольная инфраструктура – построят новые стадионы, футбольные базы и тренировочные площадки, - заявил Горлукович.

Напомним, Сергей Горлукович стал олимпийским чемпионом 1988 года в Сеуле.

Он принимал участие в двух чемпионатах мира: 1990 года в составе сборной СССР и 1994 года в составе национальной команды России.