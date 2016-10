Голевые передачи Радулова и Маркова помогли «Монреалю» одолеть «Бостон»

Хоккеисты «Монреаля» нанесли поражение «Бостону» (4:3) в предсезонном выставочном матче.

Хозяева «Белль Центра» уступали в счете - 0:2 к середине второго периода, но затем сумели перехватить инициативу и вырвать победу. Решающим оказался бросок левого вингера канадского клуба Даниэля Карра.

