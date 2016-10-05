«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Астаны»

Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает But Football Club.

По данным источника, «МЮ» заинтересован в переходе 21-летнего сербского хавбека, контракт которого с «Астаной» истекает летом 2017 года.В составе юношеской сборной Сербии (U-19) Максимович стал победителем чемпионата Европы, после чего выиграл и чемпионат мира для игроков не старше 21 года.

Также сообщается, что интерес к Максимовичу, сыгравшему три матча за первую сборную Сербии, проявляет «Рома».

Стоимость игрока по данным Transfermarkt.de составляет 2 миллиона евро.