Мария Шарапова: ITF требовала, чтобы меня дисквалифицировали на 4 года

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, что Международная федерация тенниса настаивала на ее длительном отстранении от большого спорта.

- Я получила дисквалификацию на 24 месяца, хотя Международная федерация тенниса требовала, чтобы я была отстранена на четыре года. Считаю, что CAS является объективной инстанцией, в отличие от ITF, которая не сообщила спортсменам о добавлении новых препаратов в список запрещенных WADA. Можно было многое сделать, чтобы предотвратить все это, - рассказала Шарапова в интервью американскому телеканалу PBS.

Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации российской теннисистки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев.

Таким образом, Мария Шарапова сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.