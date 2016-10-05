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Брэд Маршанд: Я знал, что на Кубке мира услышу недовольный гул

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд высказался о пользе Кубка мира и отношении к нему болельщиков в Торонто.

«Это было забавно. Я знал, что каждый раз, когда будут называть мою фамилию, я услышу недовольный гул. Все зависит от того, где ты играешь. В других городах тебя не любят, и ты готов к этому. Но когда Канада начала понимать, что мы одна команда, отношение болельщиков стало меняться. Но я не сомневаюсь, что, когда мы наденем свитера «Бостона», все вернется на круги своя.

На Кубке мира очень высокий темп, его невозможно повторить. Выступление там поможет нам хорошо начать сезон. Это пойдет нам на пользу. Я по себе знаю, что нужно пять-шесть матчей, иногда десять, а порой и 30, чтобы втянуться», – приводит слова Маршанда официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28-летний форвард забил победный гол во втором матче финальной серии с командой Европы.

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