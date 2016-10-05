Илья Геркус: Вариант Бердыева не подходил задачам «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о переговорах с Курбаном Бердыевым.

«Курбан Бекиевич был одним из кандидатов. Я безумно уважаю его, он очень сильный, маститый тренер. Мы с ним несколько раз встречались. Разумеется, разговор был более чем серьезный.

Бердыев предлагал выстроить свою работу определенным образом. Его вариант не совсем подходил тем задачам, которые ставит перед собой «Локомотив», – сказал Геркус в интервью «Чемпионат.com».

Напомним, 6 августа Бердыев покинул пост главного тренера «Ростова», после чего вел переговоры со «Спартаком» и «Локомотивом», но в итоге вернулся в ростовский клуб на пост вице-президента.

26 августа «Локомотив» назначил на пост главного тренера Юрия Семина.