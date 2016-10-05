Мозгов набрал шесть очков в первом матче за «Лейкерс»
Центровой сборной
России Тимофей Мозгов провел первый матч за «Лейкерс».
В выставочной игре с «Сакраменто» 30-летний игрок вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 21 минуту 31 секунду, набрал шесть очков, сделал девять подборов и две результативные передачи.
Напомним, в июле Мозгов, ставший в прошлом сезоне чемпионом НБА в составе «Кливленда», подписал с «Лейкерс» контракт на четыре года.
Предстоящий сезон станет для российского баскетболиста седьмым в НБА. Ранее он также выступал за «Нью-Йорк» и «Денвер».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически