Мозгов набрал шесть очков в первом матче за «Лейкерс»

Центровой сборной России Тимофей Мозгов провел первый матч за «Лейкерс».

В выставочной игре с «Сакраменто» 30-летний игрок вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 21 минуту 31 секунду, набрал шесть очков, сделал девять подборов и две результативные передачи.

Напомним, в июле Мозгов, ставший в прошлом сезоне чемпионом НБА в составе «Кливленда», подписал с «Лейкерс» контракт на четыре года.

Предстоящий сезон станет для российского баскетболиста седьмым в НБА. Ранее он также выступал за «Нью-Йорк» и «Денвер».