Адвокат Шараповой: CAS доказал, что решение ITF – абсолютный вымысел

Адвокат российской теннисистки Марии Шараповой Джон Хэггерти высказался о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) сократить дисквалификацию Шараповой на девять месяцев.

«Постановление CAS – это сильный удар по ITF, – приводит BBC слова Хэггерти. – Это показывает, что само себе решение ITF – абсолютный вымысел.

Как мы говорили до заседания CAS, теннисные антидопинговые службы не только не смогли надлежащим образом проинформировать Марию, но и вообще, в сравнении с другими федерациями все, что делает ITF в отношении информирования спортсменов об изменениях в правилах, – это небо и земля».

Напомним, в июне ITF дисквалифицировала Шарапову на два года за употребления мельдония. 4 октября CAS сократил дисквалификацию на девять месяцев, признав незначительной вину Шараповой.