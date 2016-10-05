Татарстан сократил финансирование программы подготовки к ЧМ-2018

Правительство Республики Татарстан сократило объемы финансирования региональной программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 20%. Соответствующие изменения внесены постановлением республиканского кабинета министров.

Согласно документу на подготовку Татарстана к мировому футбольному турниру будет потрачено 3,8 млрд рублей вместо планировавшихся изначально 4,8 млрд рублей. При этом из федеральной казны будет выделено 1,9 млрд рублей, из республиканской – 1,7 млрд рублей, а из внебюджетных источников – 135,8 млн рублей.

Таким образом, расходы федерального бюджета уменьшились на 0,6 млрд рублей, внебюджетные средства – на 511 млн рублей, а вот средства республиканской казны увеличились на 100 млн рублей.