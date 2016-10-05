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Касаткина проиграла Плишковой на турнире в Пекине

Антон Липкин
Антон Липкин
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24-я ракетка мира Дарья Касаткина потерпела поражение от Каролины Плишковой во втором круге турнира WTA в Пекине.

19-летняя российская теннисистка выиграла первый сет (6:3), после чего проиграла два следующих (5:7, 6:7).

Теперь счет личных встреч между Касаткиной и Плишковой стал 2:1 в пользу чешской теннисистки.

Следующей соперницей шестой ракетки мира станет Джоанна Конта, которая ранее переиграла Тимеа Бабош из Венгрии.

Пекин (Китай)

Турнир серии Premier China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1/16 финала

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Касаткина Д. (Россия) - 3:6, 7:5, 7:6

Место и дата

05 октября 07:30, , Онлайн-трансляция

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