Касаткина проиграла Плишковой на турнире в Пекине
24-я ракетка мира
Дарья Касаткина потерпела поражение от Каролины Плишковой во втором круге
турнира WTA в Пекине.
19-летняя российская теннисистка выиграла первый сет (6:3), после чего проиграла два следующих (5:7, 6:7).
Теперь счет личных встреч между Касаткиной и Плишковой стал 2:1 в пользу чешской теннисистки.
Следующей соперницей шестой ракетки мира станет Джоанна Конта, которая ранее переиграла Тимеа Бабош из Венгрии.
Пекин (Китай)
Турнир серии Premier China Open
Призовой фонд 5 424 394
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Касаткина Д. (Россия) - 3:6, 7:5, 7:6
Место и дата
05 октября 07:30, , Онлайн-трансляция
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