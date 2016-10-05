Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турнире

Представитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.

- Мы приняли к сведению недавно опубликованный итоговый вердикт CAS по делу Шараповой. Мы приветствуем это решение и рады за Марию. Мы остаемся в близком контакте с ней и, как всегда подчеркивали, поддерживали наши взаимоотношения на протяжении последних месяцев, пока не было принято окончательное решение. Никаких контрактов мы не разрывали. Мы будем обсуждать будущее сотрудничество в ближайшие дни и недели.

Мы были бы рады увидеть возвращение Марии в WTA-тур на турнире в Штутгарте, однако сейчас рано делать окончательное заявление по этому поводу, так как она еще не подавала заявку на участие. Мы проведем переговоры в ближайшее время и сообщим об итоговом решении, как только оно станет известно, - сообщила Вольрапп корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд принял решение сократить дисквалификацию Шараповой, наложенную ITF, с двух лет до 15 месяцев. Российская теннисистка сможет выступать на турнирах, начиная с 26 апреля 2017 года.

Турнир Porsche Tennis Grand Prix, который проводится в Штутгарте и относится к категории Premier, в 2017 году стартует 24 апреля. Шарапова побеждала на этих соревнованиях три раза (2012, 2013, 2014). Также теннисистка сотрудничает с титульным спонсором турнира.