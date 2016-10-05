КХЛ: Налимов в «Чикаго» с разрешения «Адмирала»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала пребывание голкипера «Адмирала» Ивана Налимова в тренировочном лагере «Чикаго Блэкхоукс».

- Континентальная хоккейная лига информирует, что голкипер Иван Налимов находился в тренировочном лагере ХК «Чикаго Блэк Хоукс» с письменного разрешения ХК «Адмирал», с которым у игрока имеется действующий контракт. Данное разрешение имеется в Центральном информационном бюро КХЛ. Находясь в тренировочном лагере, а также участвуя в товарищеской игре в составе «Чикаго» Налимов не заключал никаких соглашений с клубом НХЛ. В связи с вышеизложенным КХЛ не считает данную ситуацию конфликтной, а также наносящей вред репутации лиги, поскольку игрок и клуб действовали в строгом соответствии с нормами регламента, - цитирует пресс-службу КХЛ «Чемпионат».

Напомним, что вратарь «Адмирала» Иван Налимов провел в текущем сезоне КХЛ пять матчей и отразил 70 бросков из 81.