Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборной

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.

«Вся наша молодая поросль – Шопин, Латыпов, Поварницын – хорошо выступила. Они хорошо себя проявили практически во всех гонках. Это нас радует с прицелом на Олимпийские игры 2018 года. Мужская группа меня сейчас сильно не беспокоит.

Что касается женской группы, здесь очень много проблем, мы очень много упустили. Есть большие проблемы в силовой подготовке, с работой над мощностью. Стрелковая подготовка очень сильно хромает, нет стабильности, уверенности, скорострельности. У нас еще очень много работы. Но у нас никогда не опустятся руки. Мы верим, что наши девчонки в любом случае добавят, к Олимпийским играм мы подготовимся», – приводит слова Касперовича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет шведском Эстерсунде с 25 ноября по 4 декабря.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Остон Мэттьюз: Опыт Кубка мира помог мне почувствовать уверенностьФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз после выставочного матча с «Монреалем» (3:2 OT) заявил, что не волновался перед своей первой игрой на уровне НХЛ.Уле Эйнар Бьерндален: Мы с Домрачевой горды стать родителями, роды прошли хорошоПрославленный норвежский биатлонист, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, Уле Эйнар Бьерндален сообщил, что они вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой горды стать родителями, роды их дочери прошли хорошо.Александр Касперович: Очень беспокоит стрелковая часть наших биатлонистовГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летней подготовки наших спортсменов.Александр Касперович: Мы сильно переживали из-за женского биатлона, но сейчас появляется хорошая молодежьГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летнего чемпионата страны.Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Светлана Слепцова: Надеюсь, что впереди будет еще одна олимпийская медальРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова призналась, что мечтает выиграть еще одну олимпийскую медаль.Александр Касперович: Стволы новых российских винтовок получились очень удачнымиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что отзывы после отстрелов новых биатлонных винтовок БИ-7-4 вселяют оптимизм, что стволы получились очень удачными.Дмитрий Малышко: Приятно удивлен, что новый логотип IBU сделан на основе моего фотоПетербургский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о подготовке к сезону.Эдуард Латыпов стал лучшим в спринте на летнем чемпионате России по биатлонуПредставитель Башкортостана Эдуард Латыпов стал лучшим в спринте на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.Елисеев сможет выступить на первом этапе КМ по дополнительной квотеРоссийский биатлонист Матвей Елисеев сможет выступить на первом этапе Кубка мира по дополнительной квоте, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).Антон Шипулин: Чемпионат России по летнему биатлону дает возможность почувствовать себя в соревновательной средеРоссийский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как готовится к новому сезону.Уле Эйнар Бьорндален: Сделаю ставку на победу в Кубке мира-2016/1742-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в 2017 году надеется добавить к коллекции своих трофеев еще один Большой хрустальный глобус.Рикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у МалышкоРикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у МалышкоРикко Гросс – об участии в Гонке легенд, сборной России и стрельбе Малышко.Рикко Гросс: Уверен, что Малышко улучшит свою стрельбуСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о готовности петербургского спортсмена Дмитрия Малышко к новому сезону.Рикко Гросс: Понимаю русский язык все лучше и лучшеТренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.«Овечкин, где торт?» Как мы поздравляли Сашу с днем рождения (видео)«Овечкин, где торт?» Как мы поздравляли Сашу с днем рождения (видео)Капитан сборной России Александр Овечкин после тренировки в «Рико Центр» ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.Дмитрий Орлов: Ведем переговоры с «Вашингтоном», разговаривали с ЦСКАЗащитник сборной России Дмитрий Орлов перед стартом Кубка мира рассказал о том, как идут переговоры с клубами по новому контракту.Шумилова получила травму во время подготовки к сезонуВо время тренировочного сбора травму получила российская биатлонистка Екатерина Шумилова. Об этом сообщил старший тренер сборной России Виталий Норицын.Светлана Слепцова: В этом сезоне будем стараться вернуть квоту в шесть человек на Кубке мираРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась ожиданиями от нового сезона. Она сказала, что сборная России попытается вернуть квоту в шесть спортсменов на Кубке мира.Биатлонист Эдуард Латыпов не будет наказан за применение мельдонияНезависимая антидопинговая комиссия приняла решение не дисквалифицировать российского биатлониста Эдуарда Латыпова, ранее уличенного в применении мельдония.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости
Эдуард Латыпов
Эдуард Латыповвсе новости
Александр Поварницын
Александр Поварницынвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение