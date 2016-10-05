Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборной

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.

«Вся наша молодая поросль – Шопин, Латыпов, Поварницын – хорошо выступила. Они хорошо себя проявили практически во всех гонках. Это нас радует с прицелом на Олимпийские игры 2018 года. Мужская группа меня сейчас сильно не беспокоит.

Что касается женской группы, здесь очень много проблем, мы очень много упустили. Есть большие проблемы в силовой подготовке, с работой над мощностью. Стрелковая подготовка очень сильно хромает, нет стабильности, уверенности, скорострельности. У нас еще очень много работы. Но у нас никогда не опустятся руки. Мы верим, что наши девчонки в любом случае добавят, к Олимпийским играм мы подготовимся», – приводит слова Касперовича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет шведском Эстерсунде с 25 ноября по 4 декабря.