Константин Алексеев: «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут играть

Защитник ЦСКА Константин Алексеев прокомментировал победу своей команды в матче с «Медвешчаком».

– Ощущения замечательные. Здорово, что выиграли, да и вообще игра сегодня неплохая получилась, на мой взгляд. Конечно, приятно набрать очко в первом же матче. «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут играть. Они все игры провели в таком ключе, мы готовились к этому, – сказал Константин пресс-службе клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между хорватским «Медвешчаком» и московским ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу ЦСКА.

В составе московских армейцев отличились Стефан Да Коста, Ян Муршак, Кирилл Петров, который сделал дубль, и Валерий Ничушкин. У хозяев дубль сделал Александр Жиру.

ЦСКА набрал 43 очка и продолжает лидировать в Западной конференции. У «Медвешчака» 20 очков и 12-е место.