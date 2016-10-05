Андрей Шевченко: Ставим задачу отойти от предыдущих моделей подготовки сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе тренерского штаба команды.

- Мы ставим перед собой задачу отойти от предыдущих моделей подготовки сборной. Во времена Лобановского-тренера в сборной был базовый клуб «Динамо», которым тоже руководил Валерий Васильевич. Эти времена позади. Сейчас команда состоит обычно из игроков четырех-пяти украинских и пары-тройки зарубежных клубов. Изменилась специфика подготовки. Я тоже играл у Лобановского, и тоже считаюсь его учеником. Есть важное в наследстве великого тренера, что так и не удалось воплотить на практике. Это создать пирамиду подготовки сборных команд, чтобы ребята разных возрастов тренировались по общим принципам и требованиям. Это нам еще предстоит построить, - цитирует Шевченко «UA-Футбол».

Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил сборную Украины 15 июля 2016 года.

6 октября Украина сыграет на выезде с Турцией, а 9 октября в Кракове (Польша) будет противостоять сборной Косово в рамках квалификации ЧМ-2018. Так как Украина не признает Косово в качестве независимого государства, их очные матчи пройдут на нейтральном поле.