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Петер Шилтон: Решение Харта уехать в «Торино» не назовешь идеальным

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  FourFourTwoКомментарии

Голкипер сборной Англии 70-90-х годов Петер Шилтон считает, что после перехода в «Торино» Джо Харт может лишиться места в стартовом составе национальной команды.

«Не думаю, что теперь он автоматически будет первым номером. Жалко ли мне, что он покинул «Манчестер Сити»? Нет, потому что он профессионал.

У тренера есть свое мнение, тебе остается выходить и доказывать, что он не прав. Решение поехать в Италию не назовешь идеальным, но он приобретет опыт. И если будет играть хорошо, останется в обойме сборной Англии.

Мы хотим квалифицироваться на чемпионат мира, для этого нужны три хороших голкипера. Будет ли Харт первым номером, зависит от тренера.

До Евро я говорил, что не считаю Харта таким уж классным вратарем, как многие думают. Но очевидно, что он хороший голкипер.

Мне кажется, что он совершает много ошибок, хотя великолепные матчи у него тоже есть. Он обладает природными данными. С опытом в 60 матчей за сборную он был логичным первым номером команды на турнире. Хотя две ошибки в трех матчах – это не очень хорошо», – приводит слова Шилтона FourFourTwo.

Напомним, перед закрытием летнего трансферного окна Харт перешел в «Торино» на правах аренды. В пяти матчах серии A Харт два раза отыграл «на ноль» и пропустил четыре гола.

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