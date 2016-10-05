Женская сборная России отправилась на «Золотую лигу» в Данию
Женская сборная
России отправилась в Данию, где примет участие в турнире «Золотая лига».
Главный тренер команды Евгений Трефилов взял на турнир 18 игроков, в том числе восемь олимпийских чемпионов.
Сборная России:
вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»);
полусредние: Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень (все – «Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте, Ольга Горшенина (обе – «Кубань»), Людмила Постнова, («Астраханочка»), Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»);
разыгрывающие: Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Дарья Дмитриева («Лада»);
крайние: Марина Судакова, Оксана Свитанько (обе – «Кубань»), Дарья Самохина («Лада»);
линейные: Валентина Гончарова («Кубань»), Александра Степанова («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте («Кубань»).
Напомним, в «Золотой лиге» также примут участие сборные Дании, Франции и Норвегии.
Добавим, что в этих матчах сборная России впервые сыграет в ранге олимпийского чемпиона.