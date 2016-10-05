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Женская сборная России отправилась на «Золотую лигу» в Данию

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Женская сборная России отправилась в Данию, где примет участие в турнире «Золотая лига».

Главный тренер команды Евгений Трефилов взял на турнир 18 игроков, в том числе восемь олимпийских чемпионов.

Сборная России:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»);

полусредние: Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень (все – «Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте, Ольга Горшенина  (обе – «Кубань»), Людмила Постнова, («Астраханочка»), Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»);

разыгрывающие: Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Дарья Дмитриева («Лада»);

крайние: Марина Судакова, Оксана Свитанько (обе – «Кубань»), Дарья Самохина («Лада»);

линейные: Валентина Гончарова («Кубань»), Александра Степанова («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте («Кубань»).

Напомним, в «Золотой лиге» также примут участие сборные Дании, Франции и Норвегии.

Добавим, что в этих матчах сборная России впервые сыграет в ранге олимпийского чемпиона.

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