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Владислав Третьяк: К сожалению, Овечкин играет в «Вашингтоне»

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «МАТЧ!» прокомментировал итоги выступления сборной россии на Кубке мира по хоккею. По мнению чиновника, главной проблемой команды стала несыгранность ее лидеров.

- В 1972 или 1975 году мы приезжали в сборную даже не тройками, а целыми пятерками. У нас были сыгранность и дисциплина, мы не отвечали на грубость канадцев, а когда их удаляли - стопроцентно их наказывали в большинстве. А сейчас, к сожалению, Овечкин играет в «Вашингтоне», Малкин - в «Питтсбурге», и сыгранности нет.

Также Третьяк пожаловался на то, что у игроков сборной России только начинается сезон и отметил, что «по сравнению со Швецией и сборной США мы выступили нормально».

Кубок мира по хоккею проходил в Канаде с 17 сентября по 1 октября, его победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале команду Европы. Сборная России уступила будущим победителям в полуфинале. 

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