Евгений Трефилов: Вместе с опытными игроками поможем Скоробогатченко адаптироваться в сборной

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал выбор состава команды на «Золотую лигу» в Дании.

– Состав действительно сильно обновился, – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Это связано с тем, что нам нужно проверить игроков, кто у нас есть на сегодняшний день, что они из себя представляют. Завершили карьеру Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, ряд других игроков, вероятно, в очень недалеком будущем тоже завершат карьеру. Начинается новый олимпийский цикл, и нам уже сейчас надо просматривать игроков на таких турнирах, наигрывать молодежь, так как надо смотреть в будущее.

– Новым капитаном сборной России стала Людмила Постнова. Это ваше решение?

– Это мое решение. Постнова – авторитетный, опытный игрок. Посмотрим, как она будет себя вести в роли капитана команды. Плюс надо посмотреть, в каком она сейчас состоянии после травмы, которую получила летом.

– Обращает на себя внимание включение в состав 17-летней Антонины Скоробогатченко.

– Это закономерно, потому что наша задача просмотреть молодых игроков. Антонина – одна из самых перспективных по своему возрасту. Уже сейчас надо давать ей возможность адаптироваться в сборной. Более опытные игроки ей это помогут сделать, точно так же, как и я.

Напомним, в «Золотой лиге» также примут участие сборные Дании, Франции и Норвегии.

Добавим, что в этих матчах сборная России впервые сыграет в ранге олимпийского чемпиона.

Состав сборной России