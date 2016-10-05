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Йон Арне Риисе: Джеррард – Капитан Фантастика, а Тотти – бог

Андрей Ефимов
Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Ромы» Йон Арне Риисе поделился мнением о двух легендах Стивене Джеррарда и Франческо Тотти.

- Это совершенно разные игроки. Джеррард - Капитан Фантастика в Ливерпуле. Стивен - более универсальный футболист. У него было все: сила, выносливость, удар, игра головой, дриблинг. Он мог играть на разных позициях.

Тотти был богом в Риме. В техническом плане Франческо был настоящим гением. И он всегда полностью выкладывался на поле. Я считаю их лучшими игроками из числа тех, с кем мне приходилось играть, - цитирует защитника портал Goal.

Напомним, что в 2001 году Риисе перешел в «Ливерпуль» из «Монако» за 4,5 миллиона евро. В составе «красных» норвежец провел 234 матча за семь сезонов, выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов и дважды Суперкубок Европы.

В июне 2008 года руководство «Ливерпуля» объявило о переходе Риисе в «Рому», с которой он заключил контракт сроком на 4 года.

Риисе выступал за сборную Норвегии с 2000 по 2013 годы и является рекордсменом по количеству игр (110 матчей) за национальную команду.

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