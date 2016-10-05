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Джефф Монсон: UFC хочет заработать много денег на Хабибе Нурмагомедове

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что организация UFC попытается заработать много денег на выступлении российского миксфайтера Хабиба Нурмагомедова.

- Недавно президент UFC Дана Уайт в социальной сети объявил, что соперником Эдди Альвареса в бою за титул чемпиона UFC станет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Но в итоге против Альвареса сразится Конор Макгрегор. Почему и зачем обманули Хабиба?
- Хабиб классный боец, у него большое будущее в ММА. Мне кажется его не обманывали, Дана делает это для поднятия рейтинга Нурмагомедова, чтобы на финальном бою Хабиба за титул заработать больше денег. Только ради денег и рейтинга и больше ничего.

Напомним, что Нурмагомедов провел в UFC семь поединков и во всех одержал победы. В прошлом месяцу президент UFC Дана Уайт в твиттере сообщил, что россиянин проведет бой против чемпиона в легком весе американца Эдди Альвареса. Хабиб даже подписал два контракта на бой. Он должен был пройти на турнире UFC 205 ИЛИ ufc 206. Однако через несколько дней после этого промоушен объявил о проведении боя Эдди Альварес - Конор Макгрегор. Хабибу же в соперники поставили Майкла Джонсона.

Большое интервью Джефа Монсона читайте в ближайшее время на «Советском спорте» 

Хабиб Нурмагомедов: Если не получу титульный бой, UFC никогда не придет в Россию 

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