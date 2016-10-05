«Арсенал» подтвердил отставку Павлова

«Арсенал» опубликовал на официальном сайте подтверждение отставки главного тренера команды Сергея Павлова. Стороны достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

«Арсенал» также покидает старший тренер Сергей Жуков. Болельщики смогут поблагодарить тренеров за проделанную работу в воскресенье на матче «Арсенала-2» с московским «Торпедо».

Имя нового главного тренера станет известно 5 октября по итогам заседания попечительского совета ПФК «Арсенал».

Напомним, Павлов возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда одержала 11 побед при трех ничьих в 14 матчах ФНЛ и завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место.