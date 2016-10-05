Джефф Монсон о получении паспорта ЛНР: Я поддерживаю желание народа, борющегося за свою независимость
Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о получении гражданства Луганской Народной Республики.
-
Вы
получили паспорт гражданина ЛНР. Что
это для вас значит и для чего вам этот
документ?
- Да, я получил гражданство ЛНР. Хочу выразить искреннюю благодарность народу Республики за проявленное мне доверие. Я поддерживаю желание народа, борющегося за свою независимость и считаю, что такие вопросы ни в коем случае не должны решаться с помощью силы. Моя цель, и это не только касается ЛНР, но и других территорий, где народ хочет быть услышан, выступить в роли народного омбудсмена и донести до международного сообщества истинную картину происходящего, чтобы прекратить насилие беззащитных граждан.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически