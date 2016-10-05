Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джефф Монсон: Отстранение российских паралимпийцев - чудовищная ошибка

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон выразил свое мнение об отстраненни российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио.

- Как вы отнеслись к тому, что российских паралимпийцев не допустили к Паралимпиаде? Можно ли это назвать чудовищной ошибкой?
- Это не только чудовищная ошибка, которую международное сообщество еще долго будет расхлебывать. Это явное влияние политики США. Есть же фраза - «Спорт без политики», придуманная американцами, так какого черта они туда лезут?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джефф Монсон о получении паспорта ЛНР: Я поддерживаю желание народа, борющегося за свою независимостьИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о получении гражданства Луганской Народной Республики.Джефф Монсон: UFC хочет заработать много денег на Хабибе НурмагомедовеИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что организация UFC попытается заработать много денег на выступлении российского миксфайтера Хабиба Нурмагомедова.«Если не получу титульник в UFC, покажу какая сила стоит за мной в России»«Если не получу титульник в UFC, покажу какая сила стоит за мной в России»Российский боец - о Коноре Макгрегоре, Жозе Алдо и о том, что будет, если UFC не даст ему шанса сразиться за титул чемпиона.Минеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцовМинеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцов8 октября в Москве Владимир Минеев проведет бой против Ясубея Эномото. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.Трейлер фильма к предстоящему бою Минеева против Эномото на Fight Nights Global 53 Weekend8 октября главным событием турнира Fight Nights Global 53 Weekend станет один из ожидаемых поединков 2016 года между восходящей звездой российского ММА, чемпионом мира по кикбоксингу Владимиром Минеевым и топовым швейцарским бойцом Ясубеем Эномото.Тренер Ирина Громова: Россия может не успеть подать заявку на Паралимпиду-2018Участие сборной России в зимней Паралимпиад-2018 в Пхенчане (Южная Корея) находится под вопросом. Об этом заявила российский тренер Ирина Громова.Нариман Аббасов: Мне нравится стиль Трухана, между ним и Алибековым будет настоящая войнаПервый финалист Гран-при Fight Nights Global (70,3 кг) Нариман Аббасов из Азербайджана поделился мнением о предстоящем полуфинале между Магомедсайгидом Алибековым и Матеем Труханом. Напомним, бой состоится 8 октября в Москве, победитель противостояния выйдет в финал Гран-при, где поборется за чемпионский пояс с Нариманом Аббасовым.Сергей Харитонов: Проведу с Айалой полноценный бой, мне нужно продышатьсяСергей Харитонов: Проведу с Айалой полноценный бой, мне нужно продышатьсяРоссийский боец смешанного стиля оценил своего соперника на турнире в Bellator, а также рассказал, как планирует провести поединок.7-8 октября пройдет турнир Fight Nights Global 53 Weekend7 и 8 октября промоутерская компания Fight Nights Global проведет турнир под названием Weekend.Харитонов против парня из Калифорнии. С кем подерется русский Десантник в СШАХаритонов против парня из Калифорнии. С кем подерется русский Десантник в США«Советский спорт» представляет следующего соперника Сергея Харитонова. Им стал американец Джеви Аяла. Бой пройдет на турнире Bellator 163.Харитонов дебютирует в Bellator поединком против американца Джеви АялыИзвестный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов (23 победы, 5 поражений) 4 ноября проведет дебютный поединок в американской организации Bellator. Его соперником станет представитель США Джеви Аяла (9 побед, 5 поражений).Пронес флаг – получи квартиру!Пронес флаг – получи квартиру!Как Фомочкин передал нашим паралимпийцам российский флаг, который он пронес на открытии Паралимпиады, а взамен получил… квартиру в Москве.Белорусу Фомочкину, пронесшему флаг России на открытии Паралимпиады, вручили сертификат на квартируБелорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, пронесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, получил сертификат на квартиру от бизнесмена Сергея Шмакова. Об этом сообщает телеканал «360».Илья Курзанов: Не могу сказать, что я выиграл Матмуратова, к сожалениюПолуфиналист Гран-при Fight Nights Global (65.8 кг) Илья Курзанов подвел итоги своего поединка 1/4 финала против Александра Матмуратова. Бой состоялся 1 октября в Нижневартовске и завершился победой Ильи большинством судейских голосов.M-1 Challenge 71. Бутенко проведет бой против Рубенилтона Перейры21 октября на турнире M-1 Challenge 71, который состоится в Санкт-Петербурге, пройдет бой между чемпионом двух бразильских организаций Рубенилтоном Перейрой (Бразилия, 16-2) и действующим чемпионом M-1 Challenge в легком весе Александром Бутенко (Fightspirit, 41-11-2).Федор Емельяненко: Очень важно, что Кубок России по ММА прошел в городе-героеФедор Емельяненко: Очень важно, что Кубок России по ММА прошел в городе-героеПрезидент Союза ММА России, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко отметил высокий уровень Кубка России 2016Федор Емельяненко: Боец порой не слышит тренера и угол, но слышит поддержку болельщиковВ Волгограде завершился Кубок России по ММА, в котором по итогам двухдневных боев первенствовали бойцы Южного Федерального Округа (ЮФО), завоевавшие три «золота», две серебряные и семь бронзовых наградАндрей Фомочкин: Ничего не знаю про квартиру, которую мне хотят подаритьПредставитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, признался, что ничего не знает о подаренной ему квартире в Москве.ПКР готов прекратить судебные разбирательства с Международным паралимпийским комитетомВице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин рассказал, что руководство организации может приостановить судебные разбирательства с Международным Паралимпийским комитетом по вопросу о лишении членства в международной организации и отстранении россиян от всех соревнований.Мария Захарова: Белорусу, который пронес флаг России на открытии Паралимпиады, подарили квартиру в МосквеСотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, получит квартиру в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Джефф Монсон
Джефф Монсонвсе новости
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение