Джефф Монсон: Отстранение российских паралимпийцев - чудовищная ошибка
Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон выразил свое мнение об отстраненни российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио.
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Как
вы отнеслись к тому, что российских
паралимпийцев не допустили к Паралимпиаде?
Можно ли это назвать чудовищной ошибкой?
- Это не только чудовищная ошибка, которую международное сообщество еще долго будет расхлебывать. Это явное влияние политики США. Есть же фраза - «Спорт без политики», придуманная американцами, так какого черта они туда лезут?
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