Аджоев официально назначен президентом «Арсенала»
Попечительский совет «Арсенала»
принял решение о назначении президентом клуба Гурама Аджоева.
В 80-е годы Аджоев выступал за «Торпедо» (Кутаиси), «Динамо» (Москва), «Спартак», «Металлист» (Харьков). В составе красно-белых он дважды выигрывал серебро чемпионата СССР, а вместе с «Металлистом» выиграл Кубок СССР.
В 2013-2015 годах Аджоев занимал должность спортивного директора «Динамо». При нем команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.
Ранее должность президента «Арсенала» занимал Петр Кошельников.
Напомним, сегодня «Арсенал» подтвердил отставку главного тренера Сергея Павлова, под руководством которого команда набрала семь очков в девяти турах и сейчас занимает 14-е место в премьер-лиге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически