Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрис Савицкис: Никто не заставлял Сейейса, он сам хотел возглавить «Динамо» (Рига)

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что главный тренер клуба Нормундс Сейейс сам хотел возглавить латвийскую команду.

- Сейейс сам пожелал работать тренером, не было такого, что его кто-то заставил. В интервью можно говорить и думать разное, но я же знаю, что это он захотел.

Сейчас мы упали в яму психологическую. Если вытянуть команду не удастся, то будем думать о серьезных переменах, мы сейчас их обсуждаем в совете. Если кому-то кажется, что мы сидим, ничего не делаем и просто терпим, то это не так. Идет обсуждение, идет подготовка к переменам, но пока нам удалось сдержать давление журналистов и хоккейной общественности, требовавших резких движений, - цитирует Савицкиса «Р-Спорт».

Напомним, после 15 матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» выиграло всего 2 матча и, набрав 6 очков, занимает последнее месте в турнирной таблице первенства.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Алексеев: «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут игратьЗащитник ЦСКА Константин Алексеев прокомментировал победу своей команды с «Медвешчаком» со счетом 5:2.КХЛ: Налимов в «Чикаго» с разрешения «Адмирала»Континентальная хоккейная лига прокомментировала пребывание голкипера «Адмирала» Ивана Налимова в тренировочном лагере «Чикаго Блэкхоукс».КХЛ. «Йокерит» сыграет с московским «Динамо», «Барыс» - «Ак Барс» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ на Sovsport.ru.Закон, что дышло… Почему КХЛ наказала Панина гораздо мягче, чем РыспаеваЗакон, что дышло… Почему КХЛ наказала Панина гораздо мягче, чем РыспаеваОбозреватель «Советского спорта» сравнивает две самых громких дисквалификации КХЛ в нынешнем сезоне.Милош Ржига: Надеюсь, больше не увижу такой игры «Слована», как в матче против СКАГлавный тренер «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении своих подопечных в матче против СКА (0:6).Олег Знарок: До идеальной игры СКА еще далекоГлавный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (6:0).КХЛ. «Медвешчак» уступил ЦСКА, «Слован» проиграл СКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в составе ЦСКАФорвард ЦСКА Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в сезоне.ЦСКА на выезде обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между хорватским «Медвешчаком» и московским ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу ЦСКА.Александр Андриевский: В третьем периоде мы сыграли на результат и не дали шансов «Торпедо»Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.СКА благодаря хет-трику Ковальчука разгромил «Слован»Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Слованом» со счетом 6:0.Петерис Скудра: Шансов в матче с «Адмиралом» у нас не былоГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями после матча с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.«Слован» - СКА. Ковальчук оформил второй хет-трик в сезонеКапитан СКА Илья Ковальчук забросил три шайбы в ворота «Слована» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.Минское «Динамо» дома обыграло «Локомотив»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».Данис Зарипов: Эти 24 секунды могли перевернуть ход матчаФорвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».Игорь Захаркин: С буллитами у нас проблемы. Все матчи проигрываемГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга»Илья Воробьев: Это был классный, «плей-оффовский» матчГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым».«Витязь» в серии буллитов переиграл на выезде «Йокерит»Хоккеисты «Йокерита на домашней арене уступили по буллитам «Витязю» со счетом 3:4.Владимир Крикунов: В «Нефтехимике» надо не тренеров менять, а убирать оттуда Левицкого и КузнецоваЭкс-главный тренер сборной России и «Нефтехимика» Владимир Крикунов – о смене тренерского штаба в нижнекамской команде.«Слован» - СКА. ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.

Динамо Р
Динамо Ркалендарьстатистика
Нордмундс Сейейс
Нордмундс Сейейсвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение