Юрис Савицкис: Никто не заставлял Сейейса, он сам хотел возглавить «Динамо» (Рига)

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что главный тренер клуба Нормундс Сейейс сам хотел возглавить латвийскую команду.

- Сейейс сам пожелал работать тренером, не было такого, что его кто-то заставил. В интервью можно говорить и думать разное, но я же знаю, что это он захотел.

Сейчас мы упали в яму психологическую. Если вытянуть команду не удастся, то будем думать о серьезных переменах, мы сейчас их обсуждаем в совете. Если кому-то кажется, что мы сидим, ничего не делаем и просто терпим, то это не так. Идет обсуждение, идет подготовка к переменам, но пока нам удалось сдержать давление журналистов и хоккейной общественности, требовавших резких движений, - цитирует Савицкиса «Р-Спорт».

Напомним, после 15 матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» выиграло всего 2 матча и, набрав 6 очков, занимает последнее месте в турнирной таблице первенства.