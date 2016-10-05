Евгений Трефилов: Начинается новый олимпийский цикл, и нам надо наигрывать молодежь

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о выборе состава на международный турнир «Золотая лига» в Дании.

- Состав действительно сильно обновился. Это связано с тем, что нам нужно проверить игроков, кто у нас есть на сегодняшний день, что они из себя представляют. Завершили карьеру Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, ряд других игроков, вероятно, в очень недалёком будущем тоже завершат карьеру. Начинается новый олимпийский цикл, и нам уже сейчас надо просматривать игроков на таких турнирах, наигрывать молодежь, так как надо смотреть в будущее.



Выбор капитаном Постновой — это мое решение. Постнова — авторитетный, опытный игрок. Посмотрим, как она будет себя вести в роли капитана команды. Плюс надо посмотреть, в каком она сейчас состоянии после травмы, которую получила летом.

Как всегда — будет стараться победить. Но в то же время мы отчетливо понимаем, что нам надо просмотреть молодых игроков, чтобы понять, как они будут выглядеть в матчах с серьезными соперниками, - рассказал Трефилов официальному сайту ФГР.

Напомним, что 5 октября, гандболистки сборной России отправились в Данию на турнир «Золотая лига». В нем кроме россиянок примут участие сборные Дании, Франции и Норвегии. Соревнования пройдут с 6 по 9 октября.

В Данию отправились 18 гандболисток.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»)

Полусредние: Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень (все - «Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте, Ольга Горшенина (все - «Кубань»), Людмила Постнова, (Астраханочка»), Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»)

Разыгрывающие: Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Дарья Дмитриева («Лада»)

Крайние: Марина Судакова, Оксана Свитанько (все - «Кубань»), Дарья Самохина («Лада»),

Валентина Гончарова («Кубань»), Александра Степанова ( «Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте («Кубань»).