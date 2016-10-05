И.о. главного тренера «Арсенала» стал Андрей Козлов

Решением попечительского совета ПФК «Арсенал» исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Козлов.



43-летний специалист работает в Туле с лета 2015 года. Он помогал сначала Виктору Булатову, а затем Сергею Павлову. Ранее Козлов был главным тренером ростовского СКА.



Козлов будет готовить туляков к матчу с «Краснодаром» 16 октября.

Напомним, что сегодня главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку.

Павлов возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда одержала 11 побед при трех ничьих в 14 матчах ФНЛ и завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место.