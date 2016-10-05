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Алоис Хуг: ФИФА разработала систему мониторинга для борьбы с расизмом

Андрей Ефимов
Источник:  ИзвестияКомментарии

Официальный представитель ФИФА Алоис Хуг рассказал, что на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 будут ужесточены меры по борьбе с проявлениями расовой дискриминации.

- В целом позиция ФИФА однозначна: в футболе нет места расизму или любой форме дискриминации. Об этом сказано в уставе организации. Однако мы продолжаем борьбу с любыми проявлениями расизма в футболе. Дискриминация несовместима с самой сущностью спорта и теми ценностями, которые он исповедует. Мы разработали новую систему мониторинга поведения болельщиков на трибунах, которая поможет в борьбе с любыми проявлениями дискриминации. Она будет повсеместно введена уже по ходу квалификации к ЧМ-2018, а также частично на матчах Кубка конфедераций в 2017 году. Мы планируем полностью запустить эту систему к финальной стадии мундиаля в России. Мы верим, что такой крупный турнир, как чемпионат мира по футболу, — это прекрасная возможность сказать «нет» расизму и любому проявлению дискриминации, а также дать четкий сигнал в этом вопросе всему миру, - цитируют Хуга «Известия».

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве (стадион «Спартак»), Санкт-Петербурге (стадион «Санкт-Петербург»), Сочи (стадион «Фишт») и Казани («Казань Арена»).

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