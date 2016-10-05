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Гурам Аджоев: Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Новый президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал свое назначение.

- Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы. Тула по-настоящему футбольный город, «Арсенал» поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась.

- Что хотели бы сказать тульским болельщикам?

- Нужно запастись терпением и поддерживать команду, - цитирует Аджоева официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня попечительский совет «Арсенала» принял решение о назначении президентом клуба Гурама Аджоева.

В 80-е годы Аджоев выступал за «Торпедо» (Кутаиси), «Динамо» (Москва), «Спартак», «Металлист» (Харьков). В составе красно-белых он дважды выигрывал серебро чемпионата СССР, а вместе с «Металлистом» выиграл Кубок СССР.

В 2013-2015 годах Аджоев занимал должность спортивного директора «Динамо». При нем команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее должность президента «Арсенала» занимал Петр Кошельников.

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