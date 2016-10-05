Жирков по-прежнему не тренируется со сборной России

Защитник «Зенита» Юрий Жирков пропустил вторую тренировку сборной России в Краснодаре, сообщает «Р-Спорт».

Во вторник Жирков не участвовал в тренировке наравне со всеми, занимаясь по индивидуальной программе из-за небольшого повреждения стопы. В среду он также занимается отдельно от общей группы, работая в тренажерном зале.

Напомним, сборная России готовится в Краснодаре к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдет на новом стадионе футбольного клуба «Краснодар».

Матч пройдет 9 октября. Начало – 16:00 (мск).