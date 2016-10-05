Жирков по-прежнему не тренируется со сборной России
Защитник «Зенита»
Юрий Жирков пропустил вторую тренировку сборной России в Краснодаре, сообщает «Р-Спорт».
Во вторник Жирков не участвовал в тренировке наравне со всеми, занимаясь по индивидуальной программе из-за небольшого повреждения стопы. В среду он также занимается отдельно от общей группы, работая в тренажерном зале.
Напомним, сборная России готовится в Краснодаре к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдет на новом стадионе футбольного клуба «Краснодар».
Матч пройдет 9 октября. Начало – 16:00 (мск).
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