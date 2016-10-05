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Физическое развитие может повлиять на политические взгляды

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Американские ученые считают, что политические взгляды могут зависеть от степени развития мышц человека. 

Неожиданный результат дали совместные исследования, которые проводились учеными США, Дании и Аргентины. Исследователи измеряли размеры бицепса людей, и выясняли их экономический статус. После этого они интересовались, насколько те поддерживают перераспределение доходов в пользу бедных. 

Несмотря на все различия между тремя странами, результаты оказались похожими. Как правило, богатый человек, не слишком развитый физически, делиться доходами готов, а вот состоятельный и физически развитый – с гораздо меньшей охотой. Среди людей с более низкими доходами помощь бедным больше поддерживают сильные, а не слабые.

Отметим, что эта закономерность выявлена у мужчин. Связь между степенью физического развития женщин и их готовностью «все поделить» выявлена не была.

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