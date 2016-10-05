Игроки Virtus.pro возмутились расписанием матче ESL Pro League

Игроки команды Virtus.pro по CS:GO возмутились расписанием первых матчей ESL Pro League.



Ребята провели первые игры турнира сразу же после того, как вернулись из Нью-Йорка. В конечном итоге медведи проиграли матч команде mousesports.



«Только что вернулся домой из Нью Йорка — это так здорово. Подождите, что? В 9 вечера игра Pro League против mousesports? ESL, вы серьезно? P.S. Завтра в 9 утра самолет в Киев. rip», – написал в Twitter Филип «neo» Кубски.



«GG mousesports. Дерьмово со стороны ESL вынуждать нас играть сразу после нашего возвращения из ESL One. Такое же ощущение, как в финале… игроки не роботы», – также возмутился Виктор «taz» Войтас.



Турнир ESL One New York завершился в ночь со 2 на 3 октября, а первые матчи ESL Pro League были назначены на 4 октября.



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