Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Павлов: Никакой логики в отставке нет, просто в «Арсенал» пришел Аджоев

Дмитрий Аполоник
Комментарии
Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о причинах своей отставки.

«Никакой логики здесь нет. Просто в «Арсенал» пришел Гурам Аджоев, вот и все. Других причин я не вижу. Конечно, мы где-то не набрали свои очки, где-то выглядели слабо, но мы росли, набирались опыта. Я чувствовал, что что-то подобное может произойти, потому что шло постоянное давление и в прессе появлялись разные сообщения. Но все же рассчитывал, что до конца года хотя бы дадут поработать, а там ситуация прояснится. Обидно, конечно. Только-только у команды начало получаться что-то, футболисты стали справляться с заданиями, понимать, что от них требуется. Ну что поделаешь — судьба тренера такова», - заявил Павлов в интервью «Спортфакту».

Напомним, что «Арсенал» сегодня объявил об отставке Павлова и назначении президентом клуба Гурама Аджоева.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гурам Аджоев: Возможно, «Арсенал» определится с главным тренером в четвергПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что ясность с новым главным тренером команды наступит в ближайшее время.Гурам Аджоев: Хочу, чтобы команда встала на победные рельсыНовый президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал свое назначение.И.о. главного тренера «Арсенала» стал Андрей КозловРешением попечительского совета ПФК «Арсенал» исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Козлов.Аджоев официально назначен президентом «Арсенала»Попечительский совет «Арсенала» принял решение о назначении президентом клуба Гурама Аджоева.«Арсенал» подтвердил отставку Павлова«Арсенал» опубликовал на официальном сайте подтверждение отставки главного тренера команды Сергея Павлова. Стороны достигли договоренности о прекращении сотрудничества.Сергей Павлов: Ожидал ли я отставки из «Арсенала»? Это не столь важно теперьСергей Павлов, уволенный с поста главного тренера тульского «Арсенала» пока воздерживается от развернутых комментариев.Сергей Павлов покинул тульский «Арсенал»Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку.РФПЛ определила даты матчей 13-17-го туровОфициальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.Возвращение Гурама. И Аленичева? В «Арсенале» сменится руководствоВозвращение Гурама. И Аленичева? В «Арсенале» сменится руководствоИзвестный спортивный функционер Гурам Аджоев возвращается в премьер-лигу.Экс-спортивный директор «Динамо» Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале»Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале», сообщает «Чемпионат».Ведран Чорлука: Скоро наступят хорошие временаЗащитник «Локомотива» Ведран Чорлука верит, что скоро для железнодорожников наступят хорошие времена.Саркис Оганесян: Портнягин, вероятно, пропустит две неделиТренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян сообщил, что нападающий клуба Игорь Портнягин, вероятно, пропустит две недели из-за травмы, полученной в матче чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом».С бабьим летом, премьер-лига! Михаил Борзыкин – о матчах субботыС бабьим летом, премьер-лига! Михаил Борзыкин – о матчах субботыОбозреватель Sovsport.ru рассказывает о самом интересном в очных встречах середняков и аутсайдеров чемпионата России.Саркис Оганесян: Ребята вышли на второй тайм совершенно с другими эмоциямиТренер «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в девятом туре чемпионата России.Фелисио Форбс: Я был уверен, что забью «Локомотиву»Защитник «Арсенала» Фелисио Форбс рассказал о голе в ворота «Локомотива» (1:1).Михаил Левашов: Пропускать на 92-й минуте - это в какой-то степени гореВратарь «Арсенала» Михаил Левашов подвел итог матча 9-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1).Максим Беляев: Учитывая, как складывался матч, «Арсенал» лишился очковЗащитник «Арсенала» Максим Беляев заявил, что команда недосчиталась очков в матче с «Локомотивом» (1:1).Неманья Пейчинович: Нам по мячу забивают, это просто невезениеЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович - о ничьей с «Арсеналом» (1:1).«Хенти бы побольше мастерства». Как «Локомотив» сыграл вничью с «Арсеналом»«Хенти бы побольше мастерства». Как «Локомотив» сыграл вничью с «Арсеналом»«Локомотив» сыграл вничью с «Арсеналом» и продлил серию без побед до четырех матчей.Юрий Семин: Хенти бы побольше мастерства...Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает о ничьей с «Арсеналом» (1:1).

Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Сергей Павлов
Сергей Павловвсе новости

Cпецпредложение