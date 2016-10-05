Сергей Павлов: Никакой логики в отставке нет, просто в «Арсенал» пришел Аджоев
Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о причинах своей отставки.
«Никакой логики здесь нет. Просто в «Арсенал» пришел Гурам Аджоев, вот и все. Других причин я не вижу. Конечно, мы где-то не набрали свои очки, где-то выглядели слабо, но мы росли, набирались опыта. Я чувствовал, что что-то подобное может произойти, потому что шло постоянное давление и в прессе появлялись разные сообщения. Но все же рассчитывал, что до конца года хотя бы дадут поработать, а там ситуация прояснится. Обидно, конечно. Только-только у команды начало получаться что-то, футболисты стали справляться с заданиями, понимать, что от них требуется. Ну что поделаешь — судьба тренера такова», - заявил Павлов в интервью «Спортфакту».
Напомним, что «Арсенал» сегодня объявил об отставке Павлова и назначении президентом клуба Гурама Аджоева.
«Никакой логики здесь нет. Просто в «Арсенал» пришел Гурам Аджоев, вот и все. Других причин я не вижу. Конечно, мы где-то не набрали свои очки, где-то выглядели слабо, но мы росли, набирались опыта. Я чувствовал, что что-то подобное может произойти, потому что шло постоянное давление и в прессе появлялись разные сообщения. Но все же рассчитывал, что до конца года хотя бы дадут поработать, а там ситуация прояснится. Обидно, конечно. Только-только у команды начало получаться что-то, футболисты стали справляться с заданиями, понимать, что от них требуется. Ну что поделаешь — судьба тренера такова», - заявил Павлов в интервью «Спортфакту».
Напомним, что «Арсенал» сегодня объявил об отставке Павлова и назначении президентом клуба Гурама Аджоева.
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