Гурам Аджоев: Возможно, «Арсенал» определится с главным тренером в четверг
Президент «Арсенала»
Гурам Аджоев заявил, что ясность с новым главным тренером команды наступит в
ближайшее время.
«Имя главного тренера станет известно на днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра», – приводит ТАСС слова Аджоева.
Напомним, в среду на заседании попечительского совета «Арсенала» Аджоев был назначен президентом клуба, а Андрей Козлов – исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее в среду «Арсенал» подтвердил на официальном сайте отставку Сергея Павлова, под руководством которого команда набрала семь очков в девяти турах и сейчас занимает 14-е место в премьер-лиге.
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