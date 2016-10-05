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Брэндон Боченски: Чувствую себя родным в «Барысе»

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал тяжелый старт казахского клуба в сезоне.

- Как оцените начало сезона для «Барыса»? В чем, по-вашему, главные причины неудачного старта?
- Очень сложно команде было в начале. В первые игры мы были больше сконцентрированы на подготовке к квалификационному турниру на Олимпиаду, всё-таки там разыгрывалась одна путевка, и задача была её завоевать, поэтому результаты в КХЛ отошли на второй план. Сейчас у нас только КХЛ, и никакие параллельные задачи решать не нужно. Поэтому мы постепенно возвращаемся в игру, набираем ход. У нас сменился главный тренер, все меняется.

- За эти годы в КХЛ насколько хорошо удалось выучить русский или казахский языки?
- По-русски могу сказать базовые фразы, типа «привет», «как дела», «с победой», заказать еду в ресторане или объяснить таксисту, куда мне нужно ехать, что-то знаю из хоккейной тематики. В раздевалке мы хорошо понимаем друг друга с русскими ребятами, правда, когда я говорю по-русски, они смеются. Казахских слов знаю меньше, потому что в команде на нём не говорят.

- С кем из хоккеистов вы хотели бы сыграть в одной тройке? Ваша тройка-мечта?
- Если не брать в расчет моих постоянных напарников из «ББД», то, наверное, Павел Дацюк и Сергей Мозякин, - рассказал Боченски в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что 3 октября в матче с «Нефтехимиком» Брэндон Боченски забросил свою 149 шайбу и стал лучшим снайпером в истории среди легионеров КХЛ. В текущем чемпионате нападающий провел 13 игр, в которых набрал 15 (6+9) очков.

Астанинский «Барыс» в 13 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги набрал  17 очков и занимает 14 место в Восточной конференции.

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