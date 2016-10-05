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Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»

Евгений Нарижный
Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.

– Я бы не сказал, что мы действовали безошибочно. Но сыграли хорошо, Шестеркин выручил в нужные моменты. Мы удовлетворены этой победой. Но впереди серьезные матчи, игра с ЦСКА. Мы все знаем, какой ажиотаж вокруг этих игр, так что начинаем готовиться уже сейчас. Будем дальше стремиться играть в том же духе.

Первый гол - это чистая удача. Простреливал на пятак, попал в конек. Но если не будешь бросать, то не будет голов.

Конечно, нам важно обыграть ЦСКА. У нас было очень серьезное собрание после игры в Загребе. В поражении кого-то обвинять бессмысленно, надо искать ошибки в своей команде. Мы сделали правильные выводы. Будем дальше действовать так же, – рассказал Ковальчук в интервью официальному сайту СКА.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях разгромил «Слован» со счетом 6:0.

За петербургский клуб хет-триком отличился Илья Ковальчук, еще по одной шайбе забросили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил третий сухой матч в сезоне.

СКА в турнирной таблице Западной конференции после 17 матчей идут на второй строчке, имея в активе 39 очков. «Слован», проведя 15 матчей, занимает 27-е место с шестнадцатью очками.

Следующий матч армейцы проведут 6 октября в Санкт-Петербурге против ЦСКА, Spb.Sovsport.ru  проведет текстовую трансляцию матча. «Слован» сыграет в Братиславе с «Северсталью».

Отметим, в 17 матчах регулярного чемпионата Илья Ковальчук набрал 22 (10+12) очка.

Матч

Слован - СКА - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы:

Ковальчук 0:37 (0:1). Ковальчук 30:41 (0:2). Коскиранта (Мозес, Хохлачёв), 39:18 (0:3). Ковальчук (Тихонов, Плотников), 40:38 (0:4). Прохоркин (Барабанов, Рукавишников), 42:20 (0:5). Мозес (Дадонов), 45:54 (0:6).

Место и дата

04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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