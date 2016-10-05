Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»
Нападающий
СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и
рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.
– Я
бы не сказал, что мы действовали безошибочно. Но сыграли хорошо, Шестеркин
выручил в нужные моменты. Мы удовлетворены этой победой. Но впереди серьезные
матчи, игра с ЦСКА. Мы все знаем, какой ажиотаж вокруг этих игр, так что
начинаем готовиться уже сейчас. Будем дальше стремиться играть в том же духе.
Первый
гол - это чистая удача. Простреливал на пятак, попал в конек. Но если не будешь
бросать, то не будет голов.
Конечно,
нам важно обыграть ЦСКА. У нас было очень серьезное собрание после игры в
Загребе. В поражении кого-то обвинять бессмысленно, надо искать ошибки в своей
команде. Мы сделали правильные выводы. Будем дальше действовать так же, –
рассказал Ковальчук в интервью официальному сайту СКА.
Напомним,
в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях разгромил «Слован» со счетом 6:0.
За
петербургский клуб хет-триком отличился Илья Ковальчук, еще по одной шайбе
забросили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес, а голкипер армейцев
Игорь Шестеркин оформил третий сухой матч в сезоне.
СКА в
турнирной таблице Западной конференции после 17 матчей идут на второй строчке,
имея в активе 39 очков. «Слован», проведя 15 матчей, занимает 27-е место с шестнадцатью
очками.
Следующий матч армейцы проведут 6 октября в Санкт-Петербурге против ЦСКА, Spb.Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча. «Слован» сыграет в Братиславе с «Северсталью».
Отметим, в 17 матчах регулярного чемпионата Илья Ковальчук набрал 22 (10+12) очка.
Матч
Слован - СКА - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Ковальчук 0:37 (0:1). Ковальчук 30:41 (0:2). Коскиранта (Мозес, Хохлачёв), 39:18 (0:3). Ковальчук (Тихонов, Плотников), 40:38 (0:4). Прохоркин (Барабанов, Рукавишников), 42:20 (0:5). Мозес (Дадонов), 45:54 (0:6).
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция