Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.

– Я бы не сказал, что мы действовали безошибочно. Но сыграли хорошо, Шестеркин выручил в нужные моменты. Мы удовлетворены этой победой. Но впереди серьезные матчи, игра с ЦСКА. Мы все знаем, какой ажиотаж вокруг этих игр, так что начинаем готовиться уже сейчас. Будем дальше стремиться играть в том же духе.

Первый гол - это чистая удача. Простреливал на пятак, попал в конек. Но если не будешь бросать, то не будет голов.

Конечно, нам важно обыграть ЦСКА. У нас было очень серьезное собрание после игры в Загребе. В поражении кого-то обвинять бессмысленно, надо искать ошибки в своей команде. Мы сделали правильные выводы. Будем дальше действовать так же, – рассказал Ковальчук в интервью официальному сайту СКА.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях разгромил «Слован» со счетом 6:0.

За петербургский клуб хет-триком отличился Илья Ковальчук, еще по одной шайбе забросили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил третий сухой матч в сезоне.

СКА в турнирной таблице Западной конференции после 17 матчей идут на второй строчке, имея в активе 39 очков. «Слован», проведя 15 матчей, занимает 27-е место с шестнадцатью очками.

Следующий матч армейцы проведут 6 октября в Санкт-Петербурге против ЦСКА, Spb.Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча. «Слован» сыграет в Братиславе с «Северсталью».

Отметим, в 17 матчах регулярного чемпионата Илья Ковальчук набрал 22 (10+12) очка.