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Александр Кожевников: У «Автомобилиста» есть шанс реабилитироваться в матче с «Ладой»

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможность отставки главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.

- Результата у «Автомобилиста» сейчас нет, команда проигрывает. С «Ладой» у них есть шанс реабилитироваться в глазах болельщиков и заработать наконец-то очки. Все команды проходят такой тяжёлый период, тоже самое было и в Уфе. Они не первые и не последние. Тут главное, чтобы у руководство хватило терпения. В случае поражения «Ладе» последует ли отставка Разина? Я не могу знать того, что происходит внутри команды. Всё возможно.

Сезон «Автомобилист» начал неплохо, вот сейчас пошли неудачи, не получается забить. Естественно, доля вины тренера в таком выступлении есть, но с игроков тоже никто ответственности не снимает, - цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что хоккеисты «Автомобилиста» уступили в последних пяти встречах чемпионата КХЛ и с 20 очками в 16 матчах занимают десятую строчку в турнирной таблице на «Востоке».

Сегодня «Автомобилист» на домашнем льду примет тольяттинскую «Ладу».

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